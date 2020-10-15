Второй вопрос Зе для всеукраинского опроса. Свободная зона для Донбасса
Президент Украины назвал свой второй вопрос для Всеукраинского опроса в день проведения местных выборов 25 октября.
"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - заявил президент.
Ранее "Страна" сообщала, что стали известны темы оставшихся вопросов от Зеленского - это медицина, школа и Рада.
Так же мы рассказывали, что Зеленский заявил на Донбассе военным, что верит в победу над врагом.
Напомним, так же, что Зеленский озвучил первый из пяти вопросов всеукраинского опроса 25 октября. Так, первый из пяти вопросов звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
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