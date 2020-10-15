Президент Украины назвал свой второй вопрос для Всеукраинского опроса в день проведения местных выборов 25 октября.

"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - заявил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны темы оставшихся вопросов от Зеленского - это медицина, школа и Рада.

Так же мы рассказывали, что Зеленский заявил на Донбассе военным, что верит в победу над врагом.

Напомним, так же, что Зеленский озвучил первый из пяти вопросов всеукраинского опроса 25 октября. Так, первый из пяти вопросов звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".