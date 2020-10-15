Лома - Лопес. В США уже все готово к началу боя. Фото со страницы в фейсбуке Василия Ломаченко

Ранним утром в воскресенье, 18 октября, состоится супер-бой с участием украинского спортсмена Василия Ломаченко. Он будет блоксировать против американца Теофимо Лопеса. 

Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира в легком весе и заберет четыре пояса из четырех возможных. 

На стороне нашего боксера все: отличная физическая форма, хороший настрой и ставки букмекеров. По прогнозам, он фаворит с коэффициентом на победу 1.24. 

За Василия и многомиллионная поддержка украинских болельщиков, которые планируют смотреть бой. Поединок начнется в 4 утра по киевскому времени в воскресенье, 18 октября.

Права на прямую трансляцию выкупила онлайн-платформа Megogo (Мегого). 

Посмотреть бой Ломаченко - Лопес можно будет на сайте megogo.net. Он будет доступна по подписке. Для просмотра подходят два тарифа:

  • оптимальный (97 гривен)
  • максимальный (197 гривен). 

Указывается, что смотреть бой можно с пробной подпиской, которая стоит 1 гривну. Это возможно. Но если зритель в дальнейшем не планирует покупать один из пакетов подписки, ее придется потом остановить. 

По общенациональному украинскому телевидению бой Ломаченко - Лопес показывать не будут. Недоступна трансляция и на российских каналах. В России показ боя тоже организует Мегого на своей платформе - megogo.ru. 

В отдельном материале - подробно о бое Ломаченко - Лопес: информация о боксерах и поединке, прогнозы букмекеров. 

"Страна" будет вести текстовую онлайн-транслцию боя. Заходите на наш сайт в 4 утра в воскресенье, будем болеть за Василия Ломаченко вместе!

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.