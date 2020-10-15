Российский вирусолог Владимир Оберемок считает, что болезнь Covid-19 пришла не на время, она останется с человечеством навсегда. По его мнению, для победы над коронавирусом необходима конкуренция среди вакцин.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" в четверг, 15 октября.

"Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе", - сказал Оберемок.

По его мнению в геноме коронавируса присутствуют так называемые "CpG-островки". Именно они влияют на возникновение "цитокинового шторма" и тяжелых форм болезни.

"С начала пандемии их количество снизилось с 439 до 437, значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться", - добавил ученый.

Он также пояснил, что вирусу "невыгодно" быстро убивать пациента, так как мертвый не сможет стать участником распространения болезни. Именно поэтому коронавирус начал адаптироваться к организму человека и стал чуть менее летальным.

Ранее мы писали, что ученые нашли витамин, снижающий риск заражения и смерти от коронавируса.

Также рассказывали, что, по мнению специалистов, у 20-50% людей, не контактировавших с Covid-19 есть иммунитет против него.