Минобороны Азербайджана заявило о том, что вооруженные силы Армении минувшей ночью попытались атаковать азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе. В результате, по данным ведомства, было уничтожено более 11 единиц техники противника.

Об этом в Facebook сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Уточняется, что ситуация была напряженной на линии фронта, в направлении Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраил.

"Ночью 15 октября вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта и в результате принятых мер были отбиты с потерями. В результате проведенных адекватных ответных мер азербайджанской армией по разным направлениям фронта было уничтожено 2 танка Т-72, один зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2КМ, 4 БМ-21 "Град" ЯРС, 1 гаубица Д-20, 1 гаубица Д-30, 1 гаубица-пушка Д1, несколько беспилотников и несколько единиц автомобильной техники", - сказано в сообщении.

А комментируя недавний обстрел собора Казанчецоц в карабахской Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос требует изучения, по его словам, "есть подозрения, что это дело рук армянской стороны".

"Мы должны изучить данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей", - сказал он в интервью французскому телеканалу France 24.

Напомним, недавно Никол Пашинян заявил, что правительство Армении отказалось от решения карабахского вопроса без определения статуса НКР.

Также мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев грозит разрывом дипотношений с любой страной, признавшей Нагорный Карабах.