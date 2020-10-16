Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 16 октября. День будет во многом неблагоприятным и связан с понижением жизнестойкости. Есть вероятность проявления хронических заболеваний и депрессивных состояний. Чтобы избежать отголосков прошлых травм и обид, лучше провести лунные сутки, решая исключительно самые необходимые вопросы.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны не позволят себе хандрить, потому что ценят свое время и знают о том, что сами вершат свою судьбу. Если и возникнет какой-то повод для досады, то представители огненного знака предпочтут быстро отстрадать и продолжить совершать активные шаги на пути к успеху.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцы могут почувствовать себя подавленными в самый неподходящий момент. Причиной разочарования может стать праздничное событие в жизни других людей. Исходя из того, что вы по натуре домоседы, с таким упадком сил поможет справиться здоровый сон, одиночество или кулинария.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Общительные Близнецы предпочитают решать свои проблемы посредством коммуникации или трансформации личной драмы в общественную. При этом представители знака только выглядят безобидными для мира, на самом деле добряками отнюдь не являясь.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут впасть в отчаяние, если увидят бесполезность своих стараний на работе или дома. Не думайте, что люди не замечают ваших усилий и самоотверженности. Отнеситесь к принятию или оказанию помощи легче, не забывая при этом о личных потребностях и не ожидая благодарности взамен.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня у Львов может случиться сбой в программе, когда захочется думать не только о себе, но и близких. Для окружающих такое внимание с вашей стороны будет неожиданным, но приятным. Что ж, подготовьтесь к веселому и продуктивному дню, когда общество признает ваше лидерство и похвалит за внимание.

Дева (24.08 - 23.09)

День будет противоречивым для Дев. Внешне вы можете выглядеть сегодня бесстрастно, что никто из окружающих не узнает, что на самом деле скрывается в душе. Примите к сведению, что ваша самоуверенность может со временем обернуться едкой критикой и черной завистью по отношению к вам.

Весы (24.09 - 23.10)

Cегодня принятие даже самых простых решений может даваться с трудом. А вот эмоции Весов будут под контролем, вы не позволите раздражению выплеснуться через край, потому что понимаете, что некоторые препятствия являются неизменной стороной успеха. И даже если вам грустно сегодня, вы вспоминаете соломоновскую мудрость про "и это тоже пройдет" и продолжаете двигаться дальше к цели.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В случае депрессии Скорпионы предпочитают либо спрятаться и страдать в тишине, что еще больше может усугубить ситуацию, либо бесцеремонно "жалят" окружающих, упрекая остальных в собственных неудачах и переживаниях. Звезды советуют отпустить ситуацию и, наконец, признать наличие трудностей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня причиной депрессии Стрельцов может стать неверие в собственные силы и попытка всему найти объяснение. Обстоятельства подтолкнут вас к тому, чтобы вы могли больше доверять самим себе и выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

Козерог (22.12 - 20.01)

Характер Козерогов прочно защищает представителей Знака от внешнего давления. Вы отстраняетесь от любой дилеммы, которая вас не касается, и можете вообще не реагировать на окружающих. Звезды восхищены вашим умением в любой ситуации оставаться непоколебимыми в своем решении и не позволять влезть к вам в душу.

Водолей (21.01 - 20.02)

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, предпочитают, когда все вокруг складывается легко и весело. Сегодня можно рассчитывать на благосклонность звезд. Вы сможете достичь успеха без усилий и не роптать на ускользнувшую фортуну.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Отзывчивые и добрые Рыбы будут больше других подвержены депрессии по причине того, что не смогут полностью контролировать свою жизнь. Ваша склонность к самопожертвованию может вызвать ряд переживаний, с которыми будет сложно справиться.