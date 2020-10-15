Джо Байден, кандидат в президенты США от демократов и соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах, заявил, что он намерен настаивать на завершении войны на Донбассе и помогать Украине бороться с коррупцией, если одержит победу в ходе голосования.

Об этом свидетельствует информация из релиза американского политика под названием "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной".

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", - сказано в сообщении.

По словам Байдена, он намерен оказывать военную помощь Украине, в том числе поставить и летальное оружие. Кроме того, в случае победы на выборах, Байден планирует призвать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к решительной борьбе с коррупцией.

"Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", - говорится в заявлении.

Напомним, мы писали о том, что на сегодня Байден существенно опережает Трампа по популярности среди избирателей.

Также сообщалось, что запланированные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена отменили.