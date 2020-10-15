В Германии вооруженные силы провели тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия. Так же в них приняли участие страны-союзники ФРГ из НАТО.

Об этом сообщает Bild.

Так, учения под названием "Стойкий полдень" касались отработки обороны Германии с использованием атомных бомб. В них использовались способные нести ядерное оружие истребители-бомбардировщики.

Проводили учения на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн - Вестфалия. В них принимали участие ВВС Германии и их страны-союзники из числа НАТО.

Отмечается, что из-за выхода в 2019 году США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности риск начала ядерной войны наиболее высок за последние тридцать лет.

Напомним, корабли ВМС Украины провели в Черном море учения с американским эсминцем "Рузвельт".

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