В четверг, 15 октября, посол Украины в США Владимир Ельченко встретился с генсеком Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро. В ходе беседы Ельченко объяснил, почему нельзя считать легитимным решение Никарагуа открыть "почетное консульство" в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

"Во время встречи стороны обсудили незаконное решение правительства Никарагуа открыть так называемое "почетное консульство" этой страны во временно оккупированном Крыму. Генеральный секретарь ОАГ был проинформирован о мерах, принимаемых украинской стороной в ответ на этот шаг никарагуанской стороны", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Альмагро выразил поддержку Украине и "пообещал способствовать донесению нашей позиции до других государств-членов организации".

Как добавили в посольстве, Владимир Ельченко и Луис Альмагро также обсудили вопрос участия наблюдателей в работе 50-ой сессии Генеральной ассамблеи ОАГ, которая будет проходить 19-21 октября.

Напомним, несколькими днями ранее Кабинет министров обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против Никарагуа из-за назначения властями республики консула в аннексированном Крыму.

Данную инициативу рассмотрят в СНБО, а также в Верховной Раде, после чего соответствующий документ должен подписать президент Владимир Зеленский.