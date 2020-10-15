Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пришел к выводу, что зимой развитие эпидемии коронавируса пойдет на спад. Это случится, когда переболеет большая часть населения. По его данным, сезонный грипп может оказаться опаснее Covid-19.

В свою очередь другие ученые не называют конкретных дат и заявляют, что "прогноз дать очень трудно".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в четверг, 15 октября.

"В осенне-зимний период идет подъем всех респираторных заболеваний, в том числе и Covid-19. Ничего экстраординарного сейчас не происходит. Всегда вирус будет в человеческой популяции, пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост. Думаю, зимой он приостановится, но придет грипп, его, скорее всего, будет больше в этом году", - сказал Зверев.

Он также обратил внимание на то, что смертность от коронавируса снижается: "Есть койки, врачи, отработана схема лечения, думаю, все меньше и меньше будем терять людей от этой инфекции. Вирус никуда не исчезнет, нам с ним надо научиться жить".

По мнению специалиста, зимой, когда придут морозы, "люди будут более разобщены, будет меньше контактов, как и тех, кто переносит вирус, поэтому и пойдет снижение".

Однако, он обеспокоен тем, что грипп может оказаться куда опаснее коронавируса. "Но при этом грипп никуда не делся, от него больше опасность. Коронавирусом дети практически не болеют, а основной источник инфицирования гриппом - это дети, вот тогда, наверно, надо будет школьные каникулы продлевать, другие меры принимать, если будет серьезный грипп", - добавил академик.

В свою очередь директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Александр Лукашев заявил, что прогноз по распространению коронавируса "дать очень трудно, остается много неизвестного: насколько встреча с вирусом будет давать стойкий иммунитет, какая именно доля населения с ним встретится, насколько этого будет достаточно, поэтому нельзя точно рассчитать даты, когда все закончится".

Он добавил, что "поскольку большая часть людей переносят инфекцию бессимптомно, то в наиболее пострадавших от первой волны регионах России есть большая вероятность, что большая часть людей встретятся с вирусом до Нового года".

Заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев также не стал приводить каких-то дат, когда можно ждать окончания распространения коронавируса. "Не знаю, сколько продлится, полгода, год или два месяца. Это спекулятивное заявление будет. Вряд ли кто-то сможет дать точный ответ на этот вопрос. Пока ближайший месяц-два, как мои коллеги-эпидемиологи говорят, ожидаем прирост. Но никто не дает никаких гарантий", - сказал эксперт.

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