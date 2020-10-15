Вчера в соцсетях обсуждали очередную "зраду" - офис президента опубликовал фото президента с передовой, где тот ест, а сидящим за столом военным даже не поставили тарелок.

Правда, впоследствии оказалось, что бойцов таки накормили, просто им обед принесли чуть позже.

Тем не менее картинка вышла не слишком красивой для президента, который набросился на еду раньше всех. Особенно тему педалировали в соцсетях сторонники Порошенко.

"Страна" разобрала эту историю.

Что произошло в солдатской столовой

Офис президента вчера опубликовал скандальное фото: на нем Зеленский и Ермак обедают в окружении военных. При этом у некоторых из них нету даже тарелок, пока лидеры страны "наворачивают" солдатскую еду.



Интересно, что сначала на сайте Офиса президента появилось именно это фото и оно было единственным с обеда.

Скриншот нардепа Владимира Арьева

Но позже, когда разразился скандал, пресс-служба главы государства добавила и другие фотографии. Судя по ним, еду приносили порциями: сначала подали президенту и его соратнику, а затем остальным участникам трапезы.

На добавленных позднее фотографиях обделенные ранее офицеры уже с тарелками. При этом еды еще нет у военных, сидящих напротив президента.

Но позже первое появляется и перед ними.

То есть, как видим, по факту всем военным дали поесть. Но есть явный "залет" и у Зеленского с Ермаком, которые начали есть раньше, чем остальные. Хотя по логике могли дождаться, пока стол сервируют на всех. Это было бы проявлением уважения к офицерам и в целом - к этикету.

Также непонятно, зачем пресс-служба президента опубликовала фотографию, как Зеленский ест, а остальные на него смотрят. Тем более - без сопровождения снимками, где военным все-таки принесли еду.

Причем, такое случается уже не в первый раз. В августе ОП показал фото Зеленского из прифронтовой Марьинки, где глава государства и окружающие его генералы пьют чай, а остальным его не подали.

Тарелочная зрада

Из-за фотографии, где военные сидят без тарелок, поднялся скандал. Его хедлайнерами стали нардепы от "Евросолидарности" Порошенко.

"А классно верховный главнокомандующий с опекуном пообедали с военными! То есть, обедали главнокомандующий и опекун, а военным даже тарелок не поставили.

Очень красноречивое фото.

UPD только после массового возмущения, ОПа выставила фото, что военным есть принесли. Но начинать топтать, пока другие голодными глазами смотрят - жлобство и пренебрежение. В армии за такое можно и по шее, если ты не главнокомандующий и не откосил четыре раза", - написал в Facebook депутат Владимир Арьев.

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко также вчера опубликовала пост, где раскритиковала Зеленского.

"Никогда в страшном сне не могла бы представить, что мы едим, а воины сидят для декораций. Им даже не поставили тарелок", - сообщила она.

Ирине ответил ее бывший однопартиец Сергей Лещенко (его сегодня считают близким к Офису президента). Он опубликовал фото, где у офицеров уже появились тарелки.

"Одно дело - критиковать Зеленского за его действия или бездействие. Это вопрос политики, у каждого свои взгляды. Другое дело - когда бывшая первый вице-спикер парламента и один из лидеров ПЕС Ирина Геращенко постит откровенный, тупой и безумный фейк в стиле Раша Тудей о том, что солдатам не поставили тарелки. Постит даже без знака вопроса. Просто чушь. И не удивлюсь, если потом она даже не извинится".

При этом Лещенко не указал, откуда у него фото с обедающими военными. Но вскоре они появились и на сайте Офиса президента.

Геращенко ответила экс-депутату, что сначала на сайте ОП была только одна фотография.

"Я проверила, это безумное фото висело на официальный странице Зеленского с подписью - рабочий визит на Донбасс. Никаких других фото за столом на 20 часов на сайте не было", - заявила она в соцсетях сегодня.

После Лещенко возмущенный пост опубликовал глава ОП Андрей Ермак.

"Ну это уже абсурд, ребята!

Вы разогнали самый странный фейк в этом году. Год еще не закончился, но уже можно подводить итоги вашей сюрреалистической активности.

Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, - это дно.

Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим.

Кстати, знаете, из мест расположения наших военных на Донбассе весь наш политикум выглядит как-то нечто очень нездоровое. Вы делаете битвой все что угодно - в украинском тылу.

С фронта ваша активность выглядит особенно циничной", - написал он в Facebook.

Впрочем, и Ермак не опроверг факта, что в начале на сайте ОП было только одно - то самое фото без тарелок.

"Тупость сотрудника"

Из вышесказанного стали понятны две вещи. Первая - еду военным подали, просто выносили ее порциями. То есть, громкая "зрада" от порохоботов особых оснований не имеет.

Вторая - Зе и Ермак не стали церемониться и начали есть раньше всех, пользуясь тем, что им поставили первым. И выглядело это действительно не слишком красиво.

Но самое непонятное во всем этом - почему пресс-служба президента опубликовала самое скандальное фото из всех? В соцсетях этот вопрос обсуждают не менее живо, чем собственно скандал с тарелками.

"Безусловно, вчерашняя фотография в столовой с тарелками - это никакая не зрада. Яйца, выеденного в той же столовой, не стоит. Тупость сотрудника пресс-службы, который дальше своего носа не видит. Но может и не должен? Хотя, все же должен", - пишет бывший советник главы АП времен Порошенко Юрий Чевордов.