По состоянию на утро четверга, 15 октября, в Украине подтвердилось еще 5 062 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 281 239 человек.

Добавим, что вчера, 14 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 276 177 человек. Так же было выявлено 5 590 новых случая заражений.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 5 302 пациента с этим диагнозом (+ 73 за сутки). Выздоровели уже 119 650 человек (+ 951). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 156 287 человек (+ 4 038).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что после роста заболеваемости коронавирусом Макрон ввел комендантский час в девяти регионах Франции.

Также "Страна" рассказывала о том, что в ЦИК рассказали украинцам, как в разгар эпидемии коронавируса проголосовать и не заразиться.

Кроме этого, в материале "Покрасят страну в красный" мы выяснили, как Кабмин ужесточил карантин в Украине.