Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков за сентябрь заработал 146 032 гривны.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинских Новостей".

Его сентябрьская зарплата состоит из 84 080 гривен должностного оклада, 40 358 гривен надбавки за выслугу лет и 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Также, в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности ограничения на время карантина зарплат чиновников до 47 тысяч гривен, Новикову за август начислена прибавка в размере 8 982 гривны.

Ранее мы писали, сколько заработала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в августе.

Также рассказывали, сколько получил за июль глава Высшего антикоррупционного суда.