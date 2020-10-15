В громком деле об убийстве и расчленении летом этого года в Питере популярного рэпера Энди Картрайта (уроженец Чернигова Александр Юшко - Ред.) появился новый поворот.

По подозрению в пособничестве его убийству задержана и теща покойного певца, как рассказал адвокат обвиняемой в данном преступлении вдовы хип-хоп исполнителя Марины Кохал Юрий Авдеев.

Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на ТАСС.

По словам защитника, женщина пока находится в статусе подозреваемого.

"Задержана по подозрению в пособничестве в убийстве", - сказал Авдеев, отвечая на вопрос о процессуальном статусе Елены Кохал.

Он добавил, что в отдел Следкома доставили мать Марины Кохал Елену, а в квартире убитого рэпера был проведен дополнительный обыск.

Напомним, что в июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Его супруга Марина Кохал заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.