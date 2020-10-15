Европа усиливает давление на власти Беларуси после минувших президентских выборов. К антиминским действиям ЕС присоединилась и нейтральная Швейцария, которая объявила о введении санкций против 40 белорусских чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Санкции против чиновников введены "за фальсификацию выборов и причастность к насилию над протестующими в Беларуси".

"Федеральное управление экономики EAER внесло изменения в список лиц, прилагаемый к постановлению о мерах против Беларуси. В приложение добавлено 40 человек", - уточнили в пресс-службе.

Санкции Швейцарии означают блокирование счетов и запрет въезда в страну.

Ранее "Стрнана" сообщала, что Украина рассмотрит возможность введения санкций против Бацьки после их утверждения в ЕС.