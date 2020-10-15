Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который намерен решить проблему Нагорного Карабаха военным путем, заявил, что Баку в ходе наступления не использует наемников.

"Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 000 бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли", - сказал он в интервью France 24.

Ильхам Алиев вновь заявил, что Азербайджан привержен режиму прекращения огня, но обвинил Армению в его нарушении.

Ранее "Страна" сообщала, что Алиев грозит разрывом дипотношений с любой страной, признавшей Нагорный Карабах.

Так же президент Азербайджана посоветовал премьеру Армении Пашиняну поблагодарить Путина за спасение Армении.