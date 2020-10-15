Первая леди США, Мелания Трамп, вслед за своим мужем Дональдом Трампом, так же успешно преодолела заболевание коронавирусной инфекцией.

Она благополучно излечилась от коронавируса и рассказала о своем опыте сражения с грозной болезнью.

Пресс-служба Белого дома выпустила по этом поводу специальный релиз под названием "Мой личный опыт борьбы с Covid-19".

"Я рада сообщить, что у меня отрицательный результат, и я надеюсь вернуться к своим обязанностям, как только смогу", - рассказала Мелания Трамп.

Мелания Трамп рассказала, что в первые дни заражения симптомов практически не было, однако, потом она стала чувствовать себя хуже.

"Я испытывала ломоту в теле, кашель и головную боль. Большую часть времени чувствовала сильную усталость. Я выбрала более естественный путь медицины, отдавая предпочтение витаминам и здоровой пище", - уточнила первая леди.

Сын президента США Дональда Трампа - 14-летний Бэррон - так же бессимптомно переболел коронавирусом вместе с родителями.

"К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы", - заявила первая леди.

"В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе", - отметила Мелания Трамп.

Супруга президента сообщила, что позже Бэррон сдал ещё один тест на коронавирус и результат был уже отрицательным.

Так же она поблагодарила доктора Шона Конли, который был лечащим врачом президентской семьи.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Pfizer протестирует вакцину от коронавируса на подростках.