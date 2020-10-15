Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас находится в Германии после отравления, публично рассказал о том, кто оплатил его доставку в клинику "Шаритэ" и кто заплатил за его лечение.
Об этом Алексей Навальный отчитался в своем Instagram.
"Обещал рассказать - рассказываю. Сначала новости: вчера узнал, что заблокировали не только банковские счета мои и членов моей семьи, но и даже мой счет ИП (индивидуальный предприниматель).
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Это совершенно незаконно. Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания "Навальный, лучше не возвращайся" набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован.
Ничего, прорвемся. Ну так тем интереснее, кто оплатил моё лечение и пребывание в Германии, да?
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Финансы и источники доходов политика должны быть открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник.
Расходы выглядят так: 1. Самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы.
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Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин.
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Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину:
- предпринимателем Евгением Чичваркиным,
- экономистом Сергеем Алексашенко,
- айтишником Романом Ивановым.
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Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин.
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Спасибо этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову, который умудрился все организовать.
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Вот. Отчитался. А теперь попробуйте спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким "бизнесом" занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может, они тоже ответят?", - написал Алексей Навальный.
Ранее "Страна" сообщала, что Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному.