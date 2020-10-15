Согласно новому опросу, проведенному 14 октября лондонской компанией Ipsos MORI, поддержка независимости Шотландии сейчас находится на самом высоком уровне, когда-либо отмеченном за всю историю социсследований.

Об этом сообщает издание Politico.

Опрос показал, что 58% респондентов, готовых принять участие в голосовании по вопросу независимости, высказались бы за нее. А 42% жителей Шотландии против этой идеи.

Что касается тех, кто еще не готов голосовать, то 55% поддерживают независимость, 39% не поддерживают, 6% не определились с выбором.

Поддержка независимости Шотландии возросла во время пандемии коронавируса. Многие шотландцы считают, что местное правительство лучше справляется с кризисом, чем кабинет Бориса Джонсона. Во время пандемии правительство Шотландии часто принимало решения, отличные от решений Лондона.

Опрос также показывает, что к первому министру Шотландии Никола Стерджен положительно относятся более двух третей шотландцев, тогда как к Джонсону негативно - три четверти.

Год назад "Страна" приводила результаты опроса, согласно которым почти половина шотландцев хочет независимости от Великобритании и остаться в ЕС.

Мы также сообщали, что в мае 2019 года правительство Шотландии опубликовало законодательство о проведении второго референдума о независимости до 2021 года (первый состоялся 18 сентября 2014 года).