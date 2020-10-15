Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, открестившийся от покупки российской вакцины от коронавируса из-за ее якобы сомнительного качества, сказал, во сколько Украине может обойтись одна доза вакцин из других стран. Которых, правда, еще нет на рынке.

Стоимость глава Минздрава озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас на сегодняшний день конечная цена не сформирована. Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставили компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - Ред.). Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - сообщил Степанов.

Министр уточнил, что такую цену назвали две компании - из Китая и США.

Между тем в России уже зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса, а на подходе третья.

Ранее "Страна" приводила заявление директора института сердца МОЗ Бориса Тодурова о том, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса.