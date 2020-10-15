Открытие двух КПВВ, радиация, проблема со списками на обмен. У Зеленского отчитались о заседании ТКГ
Пока Владимир Зеленский ездил на Донбасс награждать военных, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Оно прошло в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и ОБСЕ.
Отчет о мероприятии опубликовал сайт президента.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук в начале заседания поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины.
Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в рамках обсуждения работы группы по безопасности отметил достижения во внедрении режима тишины, который держится уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.
Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседания не такие результативные, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по безопасности. В частности, он сказал о необходимости решить вопрос обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы.
При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.
Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей Украины.
Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении темы взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. Со стороны неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено.
Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита Нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года.
"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", - написала пресс-служба Зеленского.
Ранее "Страна" писала о планах Кравчука собрать совет бывших жителей Донбасса, который будет нарабатывать предложения для ТКГ.
Мы также сообщали, что Россия предложила вести запись переговоров по Донбассу в ТКГ и публиковать их стенограмму. Украина отказалась от этого.