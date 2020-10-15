Австрия пригрозила остановкой переговоров о членстве Турции в ЕС из-за разведки газа в Средиземноморье
Канцлер Австрии Себастьян Курц пригрозил Турции санкциями и остановкой переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Недовольство австрийского политика вызвала разведка турками газа на спорном участке шельфа в восточном Средиземноморье.
Две записи на эту тему Курц сделал в Twitter 13 октября.
"Я полностью осуждаю новые исследования судна Oruç Reis в территориальных водах Греции и открытие Вароши на Кипре (имеется в виду решение открыть заброшенный с 1974 года курорт Вароша для заселения - Ред.). Оба шага явно нарушают международное право. Если Турция продолжит нарушать международное право, ей угрожают санкции ЕС. Также переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть прекращены", - написал Курц.
Ранее "Страна" приводила негативную реакцию Госдепа США на действия Турции.
Мы также писали, что Анкара несмотря на это продолжает разведку месторождений.