Канцлер Австрии Себастьян Курц пригрозил Турции санкциями и остановкой переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Недовольство австрийского политика вызвала разведка турками газа на спорном участке шельфа в восточном Средиземноморье.

Две записи на эту тему Курц сделал в Twitter 13 октября.

"Я полностью осуждаю новые исследования судна Oruç Reis в территориальных водах Греции и открытие Вароши на Кипре (имеется в виду решение открыть заброшенный с 1974 года курорт Вароша для заселения - Ред.). Оба шага явно нарушают международное право. Если Турция продолжит нарушать международное право, ей угрожают санкции ЕС. Также переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть прекращены", - написал Курц.

Ранее "Страна" приводила негативную реакцию Госдепа США на действия Турции.

Мы также писали, что Анкара несмотря на это продолжает разведку месторождений.