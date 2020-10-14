Турецкое исследовательское судно "Oruc Reis" в среду, 14 октября, возобновило поиск месторождений углеводородов в восточном Средиземноморье, что вызвало недовольство США и стран. А в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на буровое судно в Черном море объявит новые данные о тамошних объемах запасов газа.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Во вторник экипаж "Oruc Reis" протестировал оборудование, а в среду приступил к работе.

В субботу президент Турции посетит буровое судно "Fatih" в субботу, чтобы объявить об объемах запасов природного газа в Черном море. Примерный объем голубого топлива оценивается в 320 млрд кубометров.

Эрдоган также пообещал, что Турция даст Греции "ответы, которых она заслуживает" относительно сложившейся ситуации с месторождениями. При этом он отметил, что планы, которые идут вразрез с интересами Турции и Турецкой республики Северного Кипра, успешно реализовать не удастся.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Ранее "Страна" сообщала о скором визите в Турцию Владимира Зеленского и подписании военного соглашения между двумя странами.