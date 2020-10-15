Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак допустил отмену призыва в армию в стране. Он назвал условия, необходимые для этого, прежде всего подготовку резерва и обучение всех граждан азам тактической медицины.

Об этом Хомчак сказал 14 октября в эфире телеканала "Украина".

По словам Хомчака, у властей есть идея отказаться от призыва.

"В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва. Но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую ​​систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то", - пояснил Хомчак.

По предположению главнокомандующего, создание такой системы займет не один год.

"Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до председателей громад и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы. Ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут: нужно встать на защиту Родины, - то он знает, что он может это", - добавил Хомчак.

Также он напомнил, что в этом году уменьшили число призывников на срочную службу.

"У нас сегодня, во-первых, идут контрактники. Сейчас армия укомплектована согласно численности, определенной законом, на 100%. Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество. Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военного", - резюмировал Хомчак.

Ранее "Страна" приводила рассказ Хомчака о том, что в ВСУ начали обучать наступлению в городских условиях.

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