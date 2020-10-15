В Украине могут отменить призыв в армию. Названы условия
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак допустил отмену призыва в армию в стране. Он назвал условия, необходимые для этого, прежде всего подготовку резерва и обучение всех граждан азам тактической медицины.
Об этом Хомчак сказал 14 октября в эфире телеканала "Украина".
По словам Хомчака, у властей есть идея отказаться от призыва.
"В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва. Но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то", - пояснил Хомчак.
По предположению главнокомандующего, создание такой системы займет не один год.
"Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до председателей громад и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы. Ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут: нужно встать на защиту Родины, - то он знает, что он может это", - добавил Хомчак.
Также он напомнил, что в этом году уменьшили число призывников на срочную службу.
"У нас сегодня, во-первых, идут контрактники. Сейчас армия укомплектована согласно численности, определенной законом, на 100%. Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество. Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военного", - резюмировал Хомчак.
Ранее "Страна" приводила рассказ Хомчака о том, что в ВСУ начали обучать наступлению в городских условиях.
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