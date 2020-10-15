Президент России Владимир Путин после объявления 14 октября о регистрации новой российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" выразил пожелание по поводу производства препаратов для зарубежных стран.

Видеозапись с его словами приводит пресс-служба Кремля.

На совещании с членами российского правительства глава государства сказал, что главная цель - обеспечить вакцинами внутренний рынок.

"Прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами... Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами, но нужно стремиться к тому, что производство вакцины для заграницы, во всяком случае на этом этапе, осуществлялось на производcтвенных мощностях тех стран, куда эта вакцина будет продаваться", - отметил Путин.

Как рассказывала "Страна", 11 августа президент соседнего государства объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от Covid-19 под названием "Спутник V".

В украинском Минздраве заявили, что наша страна готова закупать любую зарубежную вакцину от коронавируса, в том числе и производства России, если Всемирная организация здравоохранения подтвердит ее эффективность и безопасность.