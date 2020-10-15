В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 15 октября. За последние сутки заразилось еще 5 062 человека, излечился 951 пациент и скончалось 73.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 7 941 случай;

Волынская область - 10 320 случаев;

Днепропетровская область - 9 834 случая;

Донецкая область - 6 491 случай;

Житомирская область - 9 130 случаев;

Закарпатская область - 11 305 случаев;

Запорожская область - 6 012 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 955 случаев;

Кировоградская область - 1 440 случаев;

Киев - 28 957 случаев;

Киевская область - 11 978 случаев;

Львовская область - 23 806 случаев;

Луганская область - 2 125 случаев;

Николаевская область - 5 207 случаев;

Одесская область - 17 511 случаев;

Полтавская область - 5 226 случаев;

Ровенская область - 15 186 случаев;

Сумская область - 7 983 случая;

Тернопольская область - 16 700 случаев;

Харьковская область - 26 913 случаев;

Херсонская область - 2 195 случаев;

Хмельницкая область - 9 684 случая;

Черновицкая область - 17 004 случаи;

Черкасская область - 6 157 случаев;

Черниговская область - 6 179 случаев.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 00:00 понедельника, 19 октября. Киев, останется в "оранжевой" зоне карантина, а Харьков и ряд других областных центров перейдут в "красную".

Как сообщала "Страна", первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов обратился к жителям города в связи с его попаданием в красную карантинную зону. Чиновник рассказал, как это отразится на жизни Первой столицы.