Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 15 октября. За последние сутки заразилось еще 5 062 человека, излечился 951 пациент и скончалось 73.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 7 941 случай;
  • Волынская область - 10 320 случаев;
  • Днепропетровская область - 9 834 случая;
  • Донецкая область - 6 491 случай;
  • Житомирская область - 9 130 случаев;
  • Закарпатская область - 11 305 случаев;
  • Запорожская область - 6 012 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 15 955 случаев;
  • Кировоградская область - 1 440 случаев;
  • Киев - 28 957 случаев;
  • Киевская область - 11 978 случаев;
  • Львовская область - 23 806 случаев;
  • Луганская область - 2 125 случаев;
  • Николаевская область - 5 207 случаев;
  • Одесская область - 17 511 случаев;
  • Полтавская область - 5 226 случаев;
  • Ровенская область - 15 186 случаев;
  • Сумская область - 7 983 случая;
  • Тернопольская область - 16 700 случаев;
  • Харьковская область - 26 913 случаев;
  • Херсонская область - 2 195 случаев;
  • Хмельницкая область - 9 684 случая;
  • Черновицкая область - 17 004 случаи;
  • Черкасская область - 6 157 случаев;
  • Черниговская область - 6 179 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 00:00 понедельника, 19 октября. Киев, останется в "оранжевой" зоне карантина, а Харьков и ряд других областных центров перейдут в "красную".

Как сообщала "Страна", первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов обратился к жителям города в связи с его попаданием в красную карантинную зону. Чиновник рассказал, как это отразится на жизни Первой столицы.

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