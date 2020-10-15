Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 15 октября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 15 октября. За последние сутки заразилось еще 5 062 человека, излечился 951 пациент и скончалось 73.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 7 941 случай;
- Волынская область - 10 320 случаев;
- Днепропетровская область - 9 834 случая;
- Донецкая область - 6 491 случай;
- Житомирская область - 9 130 случаев;
- Закарпатская область - 11 305 случаев;
- Запорожская область - 6 012 случаев;
- Ивано-Франковская область - 15 955 случаев;
- Кировоградская область - 1 440 случаев;
- Киев - 28 957 случаев;
- Киевская область - 11 978 случаев;
- Львовская область - 23 806 случаев;
- Луганская область - 2 125 случаев;
- Николаевская область - 5 207 случаев;
- Одесская область - 17 511 случаев;
- Полтавская область - 5 226 случаев;
- Ровенская область - 15 186 случаев;
- Сумская область - 7 983 случая;
- Тернопольская область - 16 700 случаев;
- Харьковская область - 26 913 случаев;
- Херсонская область - 2 195 случаев;
- Хмельницкая область - 9 684 случая;
- Черновицкая область - 17 004 случаи;
- Черкасская область - 6 157 случаев;
- Черниговская область - 6 179 случаев.
Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 00:00 понедельника, 19 октября. Киев, останется в "оранжевой" зоне карантина, а Харьков и ряд других областных центров перейдут в "красную".
Как сообщала "Страна", первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов обратился к жителям города в связи с его попаданием в красную карантинную зону. Чиновник рассказал, как это отразится на жизни Первой столицы.