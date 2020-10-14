В селе Вита-Почтовая Киевской области произошло ДТП с участием несознательной женщины-пешехода, которую по ее же вине сбил мотоцикл.

Видео инцидента опубликовало Фейсбук-сообщество "Киев оперативный".

На кадрах видно, как буквально в 20 метрах от пешеходного перехода пожилая женщина решила перейти оживленную дорогу. При этом она еще и прихрамывала.

Дождавшись, пока проедут автомобили, она двинулась на противоположную сторону, проигнорировав едущий мотоцикл. В какой-то момент она попыталась с ним разминуться, но безуспешно: тот сбил ее на ходу.

Судя по последним кадрам, женщина осталась жива, но была серьезно травмирована. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Мотоциклист, видимо, скрылся с места ДТП.

Ранее "Страна" рассказывала о происшествии на улице Богатырской в Киеве, где мотоциклист сбил гуляющего по проезжей части пешехода. Последнему оторвало конечности.

Мы также сообщали о ДТП с тремя погибшими в столице, которое случилось из-за пешехода-нарушителя.