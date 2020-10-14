Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал грядущие президентские выборы в США словами из песни сатирика Семена Слепакова.

Об этом сообщает Telegram-канал Russian Today.

Так, на вопрос о том, какой кандидат в президенты более угоден Кремлю – демократ Джо Байден или нынешний глава государства Дональд Трамп, Лавров заявил, что Москву "устраивают оба кандидата".

"Могу еще сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: "Америка нас не любит", – добавил он.

В свою очередь, главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян подчеркнула важность и комичность момента, когда глава МИД РФ ответил на вопрос о внешней политике цитатой из песни Слепакова.

Напомним, любовь к главе РФ Владимиру Путину и обида на Украину. О каких секретах президента США Дональда Трампа рассказал в мемуарах его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Как сообщала "Страна", Россия и США понимают необходимость продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-III), но "железобетонных договоренностей" на этот счет между сторонами нет.