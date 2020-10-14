Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила 20 рейсов из Украины в Европу, запланированные на ноябрь.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что авиакомпания возобновит свою работу в Украине в начале декабря, если решение не будет

Так, отменены рейсы из Киева до Зальцбурга (Австрия), Таллина (Эстония), Ларнаки (Кипр), Риги (Латвия), Катовице (Польша), Лиссабона (Португалия), Братиславы (Словакия) и Будапешта (Венгрия).

Кроме того, было перенесено несколько рейсов в Европу со Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

Напомним, с 12 октября в самолетах "Международных авиалиний Украины" (МАУ) сделали обязательным ношение масок для пассажиров с 6 лет. Авиакомпания обновляет меры безопасности для пассажиров и экипажа на рейсах. Уточняется, что на рейсах МАУ запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, "поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни".

Как сообщала "Страна", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы в Ереван до 31 октября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.