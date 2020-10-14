Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что покупать российскую вакцину от коронавируса не планируется из-за ее сомнительного качества и недостаточных клинических исследований.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", - сказал он.

По словам Степанова, в вакцине самое важное - безопасность, а без доказательств действенности и универсальности препарата рекомендовать его людям невозможно.

Напомним, Россия может рассмотреть вопрос о поставках своей вакцины от коронавируса в Украину, если Киев изъявит желание ее получить.

Как сообщала "Страна", офис президента считает, что у Украины есть три способа получить вакцину от коронавирусной инфекции: с помощью механизма COVAX, благодаря использованию собственных мощностей для производства препаратов, или если страны ЕС продадут излишки своих вакцин.