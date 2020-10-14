Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Начиная с субботы в стране вводится комендантский час на период с 21:00 до 6:00.

Об этом Макрон написал в своем Фейсбук.

Глава государства привел список регионов, в которых будет применена такая мера. Это столичный регион и восемь крупных агломераций, где заболеваемость держится на высоком уровне:

Лилль;

Гренобль;

Лион;

Марсель;

Монпелье;

Руан;

Тулуза;

Сент-Этьен.

С полуночи пятницы больше нельзя будет передвигаться по улице в зонах оказания неотложной медицинской помощи, кроме как при наличии специального свидетельства. Нарушение комендантского часа влечет наложение штрафа в размере 135 евро.

По сообщениям СМИ, режим продлится как минимум четыре недели. Но правительство рассчитывает согласовать с парламентом его продление до 1 декабря.

По словам Макрона, если в течение этиого периода жители страны проявят ответственное отношение к санитарным ограничениям и распространение инфекции удастся сдержать, то с конца года можно будет рассчитывать на постепенное смягчение этих мер. Президент добавил, что важную роль в росте заболеваемости играют встречи друзей и родных, дни рождения и прочие праздники по вечерам. В девять вечера должны быть закрыты все магазины, бары, рестораны, кафе, театры и кинотеатры.



Ранее "Страна" сообщала, что с 17 октября Франция объявила чрезвычайную санитарную ситуацию из-за коронавируса.

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