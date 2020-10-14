Еврейская общины Украины подала в полицию заявление в возбуждении уголовного дела по факту демонстрации антисемитской надписи возле Офиса президента Украины.

Соответствующие плакаты на стенах здания разместили участники марша националистов.

Об этом сообщает Telegram-канал Объединённой еврейской общины Украины.

"Ждём реакцию правоохранительных органов. Под офисом президента неизвестные развернули баннер с содержанием "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейском кланом Вовы Зеленского". Объединённая еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями", - указано в сообщении.

Также в общине заявили, что такой плакат под Офисом президента является попыткой разжигания межнациональной вражды.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о марше националистов в честь УПА в Киеве, на котором вывесили антисемитский плакат.