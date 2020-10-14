Во время рабочей поездки в Донецкую область 14 октября президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак были приглашены на обед.

Фото застолья в военной палатке опубликовала пресс-служба главы государства.

Меню обеда довольно скромное: на столе выставлены одноразовые тарелки с хлебом, овощной и мясной нарезкой, а также вода, кетчуп и яблочный сок.

На снимке президент и глава ОП едят из глубоких одноразовых тарелок, пока сидящие с ними за одним столом военные не притрагиваются к еде. А у некоторых из них даже тарелок нет.

Почему военнослужащим не дали возможности поесть за одним столом с руководством государства - непонятно.

Ранее "Страна" анонсировала визит Зеленского на Донбасс в День защитника Украины.

Мы также сообщали, что президент вручил военным награды и заявил, что верит в победу над врагом.