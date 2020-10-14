Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые служат в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"У вас сложная, патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев: возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский, обращаясь к военным.

Он поздравил военных с Днем защитника Украины.

"Вы - наши защитники. Берегите себя, берегите нас и всю нашу Украину", - призвал президент.

Также глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.

Утром Зеленский успел взять участие в церемонии принятия присяги курсантами училища им. Богуна.

Также он вместе с Ермаком возложил цветы к стене памяти в честь Дня защитника Украины.