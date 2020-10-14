Канада, США, Австралия, Италия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Люксембург в ходе Международного конгресса астронавтов составили международное соглашение касательно освоения естественного спутника Земли и добычи на нем полезных ископаемых.

Об этом сообщает NASA.

Предложенный Вашингтоном документ, известный как "Соглашение Артемиды" в честь американской лунной программы Artemis, подразумевает под собой закрепление положений о Луне, составленных еще в 1967 году между США, Британией и СССР.

Так, запрещено устанавливать суверенитет над любым космическим телом или его частью. Однако в NASA считают, что формулировки в соглашении недостаточно конкретные, что в дальнейшем может привести к трудностям.

Кроме того, можно будет создавать на поверхности спутника специальные базы для добычи ископаемых и "зоны" безопасности, которые будут нейтральными и предотвратят конфликты между странами.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Россия в будущем присоединится к соглашению или, по крайней мере, будет следовать принципам, которые в нем выложены.

Напомним, в США форсируют свои космические программы по освоению и изучению естественного спутника Земли - Луны. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы "Artemis".

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