Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо", 29-летний Даниил Тарасов получил ранение ножом. Его ударила бывшая возлюбленная.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествие случилось 13 октября в Москве. Тарасов решил встретиться в экс-герлфренд, 28-летней Алиной С. Молодые люди выпили, но внезапно тихий вечер на двоих с алкоголем перерос в шумный конфликт.

В какой-то момент в порыве ревности Алина бросилась на спортсмена с ножом.



Бывшая подружка хоккеиста

На место инцидента прибыли врачи скорой помощи. Тарасов был доставлен в больницу имени Склифосовского с резаной раной правой кисти и ушибом правого предплечья. Врачи оказали хоккеисту всю необходимую помощь и отпустили восстанавливаться домой.

В полицию Тарасов обращаться не стал.

Тарасов играет в московском "Динамо"» с 2015 года. В этот клуб он перешел из команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс".

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