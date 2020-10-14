В Крыму 44-летнего украинца обвиняют в избиении, изнасиловании и убийстве малолетней падчерицы, а также попытке последующего побега в другую страну.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

"Отчим избил купающуюся в ванной девочку и, подавив тем самым волю к сопротивлению, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть совершенное преступление, поскольку девочка в силу возраста могла рассказать о случившемся, отчим утопил ее в ванной. Днем 12 ноября мужчина вывез тело падчерицы из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Чтобы создать себе алиби, по возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки", - указано в сообщении следователей.

Полицейским подозреваемый сказал, что сообщил об исчезновении девочки сразу после возвращения домой с сыном, когда обнаружил, что закрытая дома падчерица исчезла, оставив за собой открытую дверь.

В ходе поиска ребенка около места жительства отчима было найдено тело школьницы младшего возраста, после допроса мужчина признался в содеянном. Теперь украинца ожидает суд.

Напомним, стало известно о задержании в Запорожье 23-летнего мужчины, который насиловал трехлетнюю девочку, которая приходилась ему крестницей. В суде он это оправдывал тем, что это было "журналистское расследование".

Как сообщала "Страна", в Киеве взяли под стражу мужчину, который 28 сентября в лесопарковой зоне на улице Выговского изнасиловал 17-летнюю девушку с отставанием развития.