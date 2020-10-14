Правительство Франции, где, как и во многих других странах отмечается резкий всплеск числа заражений коронавирусом, объявило режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения. Он вступает в силу с полуночи пятницы, 17 октября.

Об этом сообщает сайт Sky News.

В заявлении правительства говорится, что Covid-19 стал катастрофой, угрожающей здоровью населения, поэтому принятие строгих мер оправдано.

По сообщениям французских СМИ, президент Эммануэль Макрон должен в среду вечером обратиться к нации. Как ожидается, он объявит комендантский час с 21:00 до 6:00. Скорее всего, комендантский час введут в городах с самыми высокими показателями заболеваемости.

Эти шаги связаны с тем, что число пациентов с коронавирусом в больницах Франции увеличилось до более чем 9100 человек впервые с конца июня.

За последние сутки в стране выявлено около 13 тысяч заражений. Всего с момента начала эпидемии коронавирус подхватили 756 тысяч французов. Около 33 тысяч из них умерли.

Ранее "Страна" писала, что в испанской Барселоне ужесточают карантин, а по всей Каталонии закрывают бары и рестораны.

Мы также сообщали, что в Нидерландах ввели частичный локдаун из-за всплеска заражений Covid-19.