Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала просветительский ролик, посвященный безопасности здоровья на местных выборах, которые пройдут 25 октября. В нем разъясняется, как при голосовании уберечь себя от заражения коронавирусом.

Короткое видео с простыми правилами появилось на YouTube-канале "ЦИК: просвещение".

Центризбирком советует избирателям заходить в помещение для голосования в защитной маске, а при входе обработать руки антисептическим средством.

Другие правила гласят:

соблюдайте безопасную дистанцию ​​в 1,5 метра;

не берите с собой в помещение для голосования детей;

по возможности пользоваться личной ручкой.

Ранее "Страна" публиковала объяснение ЦИК насчет того, как правильно заполнять избирательный бюллетень.

Также мы писали, что в ЦИК посоветовали украинцам не идти на местные выборы с паспортом в приложении "Действие".