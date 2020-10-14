В ЦИК рассказали украинцам, как в разгар эпидемии коронавируса проголосовать и не заразиться
Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала просветительский ролик, посвященный безопасности здоровья на местных выборах, которые пройдут 25 октября. В нем разъясняется, как при голосовании уберечь себя от заражения коронавирусом.
Короткое видео с простыми правилами появилось на YouTube-канале "ЦИК: просвещение".
Центризбирком советует избирателям заходить в помещение для голосования в защитной маске, а при входе обработать руки антисептическим средством.
Другие правила гласят:
- соблюдайте безопасную дистанцию в 1,5 метра;
- не берите с собой в помещение для голосования детей;
- по возможности пользоваться личной ручкой.
Ранее "Страна" публиковала объяснение ЦИК насчет того, как правильно заполнять избирательный бюллетень.
Также мы писали, что в ЦИК посоветовали украинцам не идти на местные выборы с паспортом в приложении "Действие".
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