В Минздраве назвали восемь привычек здорового человека, которые способствуют долгожительству хорошему самочувствию.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Современный ритм жизни мужчин, а именно ежедневный график, рабочие нагрузки, недостаток отдыха, стрессовые ситуации, влияют на их здоровье и могут спровоцировать различные болезни. Не секрет, что мужчины часто откладывают визит к врачу по поводу своего здоровья, отдавая предпочтение самостоятельному решению проблемы. 30% мужчин оттягивают визит к врачу до того, как чувствуют себя больными или страдают от боли. А пятая часть мужчин в возрасте 55+ никогда не проходила скрининг в отношении своего здоровья", - указано в сообщении.

Чаще всего взрослые мужчины страдают от заболеваний сердца, случайных травм, боли в суставах, от хронических заболеваний нижних дыхательных путей, половых расстройств и прочего.

Чтобы мужчине быть здоровым и иметь качественную жизнь, помните о советы, следите каждый день, формируйте привычки:

- В первую очередь, надо помнить о необходимости отказа от вредных привычек.

- Нужно вести подвижный, активный образ жизни с достаточными и регулярными физическими нагрузками.

- Не забывайте о завтраке. Завтрак является самым важным приемом пищи. Именно от его состава зависит запас энергии на целый день и самочувствие.

- Здоровый человек должен выпивать не менее 2,5 литров воды в сутки.

- Регулярная сексуальная активность. Кроме предупреждения застойных процессов, секс является своеобразной кардиотренировкой и способствует улучшению настроения.

- Очень важно позитивный настрой. Общение с близкими помогает людям чувствовать себя социально значимыми, что также минимизирует причины для стресса.

- Здоровый образ жизни и мышления также помогает бороться с тревогой и стабилизирует психическое здоровье.

- Регулярные осмотры у врача должны быть правилом для каждого, кто волнуется о состоянии здоровья, ведь легче предотвратить болезнь, чем бороться с последствиями.

Напомним, в Минздраве рассказали, как предотвратить сердечные заболевания, которые являются основной причиной смертности в мире после инфекционных болезней и ДТП.

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