Президент Украины Владимир Зеленский создал новый департамент в Службе безопасности Украины. Он будет называться Департаментом военной контрразведки.

Как сообщает его сайт, изменения закреплены в указе главы государства №431/2020, подписанном 13 октября.

"Внести в указы президента Украины следующие изменения: в организационной структуре Службы безопасности Украины... дополнить раздел 1 после абзаца "Департамент контрразведки" абзацем следующего содержания: "Департамент военной контрразведки"; в разделе 3 слова "Департамента контрразведки" заменить словами "Департамента военной контрразведки".

Кроме того, должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и воинские и специальные звания по этим должностям в соответствии с указом будут называться в новой редакции.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Как писала "Страна", в День защитника Украины Зеленский принял участие в церемонии принятия присяги курсантами училища им. Богуна.

Мы также сообщали, что президент во время визита в Великобританию встречался с руководством британской разведки МИ-6.