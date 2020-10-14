Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к военным с требованием начать подготовку к войне. С кем именно будут вестись боевые действия, пока что неизвестно.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Xinhua.

Так, он призвал военнослужащих страны "направить ум и энергию на подготовку к войне". Также он потребовал "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной" армией. Такое заявление он сделал во время визита к Корпусу морской пехоты в городе Чаочжоу.

По словам лидера КНР, укрепление боеготовности станет главным приоритетом на следующую пятилетку.

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - добавил Цзиньпин.

Напомним, после военных столкновений с Китаем Кабинет министров Индии под началом премьера Нарендры Моди приняло решение поставить на вооружение и начать развертывание комплексов гиперзвуковых ракет малой дальности "Шаурья" (Shaurya). Ракеты способны нести ядерную боеголовку.

Как сообщала "Страна", бывший госсекретарь США, 97-летний Генри Киссинджер сказал, что США и Китай должны установить новые правила взаимодействия. Иначе из-за их напряженного противостояния возникнет риск воссоздания неопределенности, которая характеризовала глобальную политику, приведшую к Первой мировой войне.