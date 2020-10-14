Премьер-министр Финляндии Санна Марин, занявшая эту должность чуть менее года назад, снялась для глянцевого журнала Trendi в черном жакете на голое тело. Снимок вызвал бурные дискуссии в соцсетях.

Об этом сообщает финский сайт Yle.

Публикация фото в Instagram журнала вызвала критику. Пользователи соцсети посчитали, что сниматься в таком виде для публики неуместно для человека в статусе премьер-министра, пусть он молод (Санне 34 года) и хорош собою.

Однако не все согласились с этим мнением. Оппоненты критикующих возразили, что президент России Владимир Путин не раз появлялся на фото с голым торсом, однако никто не посчитал это неуместным. А некоторые в подражание Марин принялись выкладывать свои снимки в жакетах (женщины) и пиджаках (мужчины) без белья под ними. Так в Instagram даже родился своеобразный флешмоб, участники которого стали использовать хэштег #imwithsanna (то есть "я с Санной").

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