Низкий урожай сахарной свеклы в этом году взвинтит цены на сахар в Украине до начала 2021 года.

Об этом сообщает Agronews со ссылкой на заместителя гендиректора по экономическим вопросам A'SPIK group Дмитрий Панчук.

По его словам, урожайность свеклы резко упала - до 400 центнеров на гектар вместо 500, как ожидалось. Поэтому в конце 2020 - начале 2021 году цены на сахарные продукты поднимутся до уровня 15-16 тысяч гривен за тонну. Также упала сахаристость свеклы, что повлияло на конечный урожай.

Кроме того, Украина стала активнее поставлять сахар на экспорт - еще весной был заключен контакт на поставку 100 тысяч тонн сахара и вскоре из Украины вывезут остатки этого продукта.

"Активизировались покупатели из многих рынков СНГ", - добавил он.

Панчук отметил, что сахарные заводы придерживают товар, накапливая его на складе в ожидании более выгодных цен.

Напомним, к концу этого года цены на хлеб, которые в мае Кабмин распорядился зафиксировать на период карантина, вырастут на 10-15% из-за подорожания пшеницы, сахара, а также в связи с девальвацией гривни.

Как сообщала "Страна", в Украине заявили о снижении объемов производства молочных продуктов на 3%.