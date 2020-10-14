Народные депутаты фракции "Слуги народа" Елизавета Богуцкая и Александр Качура примирились после конфликта. Последний вызвало предложение Качуры закупить российскую вакцину от коронавируса, на что Богуцкая отреагировала оскорблением.

Первый этап примирения прошел по телефону, а второй - на глазах пользователей Фейсбука.

Вечером 14 октября Богуцкая написала в соцсети, что вчера в эфире одного из телеканалов был частично затронут конфликт между ею и Качурой.

"Очень позитивный журналист попытался разобраться в ситуации, и мы пришли к формальному примирению. Сегодня мы созвонились. Саша Качура предложил написать пост об исчерпанном конфликте. Я согласилась. Ведь любой худой мир лучше доброй войны. Хотя вызовы я всегда принимаю спокойно. Собственно, так было и в этот раз", - написала Богуцкая.

Затем она принесла извинения Александру за оскорбительные высказывания в его адрес.

"Это было грубо с моей стороны и не корректно относительно коллеги", - признала она. Но добавила, что все равно остается противницей российской вакцины и потребовала у соседей вернуть украинские территории.

Вскоре на пост коллеги отреагировал Качура.

"В связи с извинениями за личные обиды Елизаветы Богуцкой считаю конфликт исчерпанным. Иск в суд не подаю! "Слуга народа" - это самая большая фракция в истории Украины, в которую входят учителя, врачи, юристы, блогеры, предприниматели. Мы - разные, но в этом и есть наша сила. Благополучие, жизнь и здоровье наших граждан - это главный приоритет для власти!" - высказался депутат.

Как писала "Страна", Качура еще в среду предложил помириться с Богуцкой, назвавшей его "тупым ботинком", чтобы избежать разъединения команды "слуг".

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