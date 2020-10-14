В Соломенском районе Киева неизвестный с ножом напал на агитатора мэра города Виталия Кличко с ножом и нанес ему удар в шею. Сейчас парень в реанимации.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своем канале в Telegram.

"Друзья! Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц. Убежден, злоумышленник понесет ответственность за всей в строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня", - написал он.

По словам Кличко, активист не поддавался на провокации прохожего, однако нападавший решил выбрать в жертвы именно его. На данный момент врачи борются за жизнь парня в реанимации.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан, сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области после избиения скончался 38-летний волонтер Артем Мирошниченко. На него напали на улице, и более месяца он находился в коме. Полиция задержала двух нападавших, им оказалось по 16 и 17 лет. В сети пишут, что поводом могло стать то, что Артем говорил на украинском языке.

Как сообщала "Страна", после митинга сторонников видеоблогера Анатолия Шария, продолжились их потасовки с радикалами. В частности, в метро.