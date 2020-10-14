В деле частной украинской газодобывающей группы Burisma, в которой на высокооплачиваемой должности работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, всплыла новая информация относительно участия в семьи Байденов в лоббировании Burisma.

О этом 14 октября написало издание New York Post.

В распоряжении газеты оказалась ранее не публиковавшаяся электронная переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским. Последний занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

В одном из писем от 17 апреля 2015 года (спустя примерно год после того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании) Пожарский благодарит адресата за то, что тот устроил ему встречу со своим влиятельным отцом в Вашингтоне.

"Дорогой Хантер! Спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие для меня", - говорится в послании.

В другом письме, отправленном в мае 2014 года, Пожарский обращается к Хантеру с просьбой подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Как отмечает New York Post, оба эти письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в одну из мастерских в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена. Там же было обнаружено 12-минутное видео, на котором Хантер Байден запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков, а также множество других изображений сексуального характера.

По словам владельца мастерской, оставивший компьютер мужчина за ним не вернулся и не оплатил ремонт, несмотря на попытки с ним связаться. Также он не пытался забрать с собой жесткий диск. Собеседник издания признал, что не может с уверенностью заявить, что ноутбук принес лично Хантер Байден, однако отметил, что на компьютере была наклейка фонда имени покойного брата Хантера Бо Байдена.

Когда владельцу сервиса удалось восстановить данные с жесткого диска компьютера, он уведомил об этом ФБР, сотрудники которого конфисковали и носитель, и сам ноутбук. Однако прежде чем отдать технику агентам бюро, мастер скопировал все данные и передал их адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, республиканца Руди Джулиани. Политик, в свою очередь, представил их СМИ.

Как пишет New York Post, рассекреченная переписка опровергает многочисленные заявления Джо Байдена о том, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела Burisma. В штабе Байдена не ответили на просьбу издания прокомментировать обнаружившиеся факты. Пожарский на запрос также не ответил.

Также New York Post сообщила, что комитет Сената расследует эпизод с документами о зарубежных сделках Хантера Байдена, поступившими от специалиста по ремонту компьютеров из Делавэра.

Ранее "Страна" писала, что комитеты Сената США по национальной безопасности и вопросам финансов опубликовали отчет о работе сына Джо Байдена в компании Burisma.

Мы также рассказывали, что Петра Порошенко обвинили в получении 200 миллионов долларов за закрытие дела против компании Burisma.