Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предлагает сократить численность украинской армии и направить больше средств на ее перевооружение.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", видео обнародовано в YouTube в День защитника Украины, 14 октября.

"Я полностью соглашаюсь с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета. Но мы понимаем, что бюджет - это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Поэтому, действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", - сказал Арахамия.

Он добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Ранее мы писали, в Украине осенью сократят количество срочников, но хотят набирать больше контрактников на службу.

Также сообщали, что с 1 октября, в Украине начался осенний призыв на срочную службу в армии, который продлится до конца декабря текущего года. В этом году на службу призовут 13 570 украинцев в возрасте от 18 до 27 лет.