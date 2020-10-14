Министерство иностранных дел Беларуси 14 октября вызвало посла Украины Игоря Кизима. Украинскому дипломату была вручена нота МИД в связи с недавним подписанием президентом Владимиром Зеленским указа "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В ноте МИД белорусская сторона выражает озабоченность принятием упомянутого указа. По мнению ведомства, документ в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства.

"Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь. Принятие вышеупомянутого указа подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств", - отметили в министерстве.

В этой связи МИД Беларуси настоятельно рекомендовал украинской стороне принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с республикой.

"Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", - предупредили в МИД.

Вообще идею приютить в Украине пять тысяч айтишников из Беларуси подал Кабмин еще в августе - практически сразу после начала протестов в соседней стране.

А через полтора месяца, 29 сентября, Киев упростил процедуру иммиграции для иностранных айтишников.