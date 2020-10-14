Сегодняшняя акция националистов по случаю Дня защитника Украины оказалась гораздо менее многочисленной, чем была в прошлом году.

Раньше на улицу выходило порядка десяти тысяч человек. Сегодня таких масштабов не наблюдалось и близко. На момент заявленного старта марша к 14:00 в парке Шевченко, откуда шествие должно было начаться, собралось менее тысячи участников.

Потом их стало побольше, но все равно мало: от начала движения колонн до конца под стенами Офиса президента прошло чуть больше часа. И это включая остановку на Майдане и митинг под ОП. Даже минута молчания продлилась всего 40 секунд.

Причина, видимо, в том, что нынешний "марш УПА" не использовали крупные политические силы вроде "Евросолидарности". Да и организации, которые входят в орбиту Порошенко (к примеру, "Движение сопротивления капитуляции"), проигнорировали шествие.

Нет, отдельные их представители туда могли прийти. Но на уровне флагов прибыла только "националистическая тройка": "Нацкорпус", "Правый сектор" и "Свобода". Явив заодно и крайне незначительную поддержку в обществе — как своим политикам, так и праворадикальным идеям вообще.

Год назад людей было больше потому, что по стране полыхали акции "Штайнмайер-майдана" против Зеленского. Его возглавили партии Порошенко, Вакарчука и Тимошенко. Они обеспечили тот протест массовкой и раскруткой в СМИ.

Почему на этот раз политические гранды оставили националистов наедине с самими собой?

Судя по всему, это было обоюдное решение и ультраправых, и парламентских партий накануне местных выборов. Где небольшие националистические политсилы отбирают голоса у той же "Евросолидарности".

Тем более, что националистам сейчас нужно пиарить себя, а не выступать на подтанцовке у Порошенко.

Что же касается самой акции, она прошла по стандартному сценарию для ультраправых. Много лозунгов и перфомансов, криков о мертвых врагах и живых героях.

Не обошлось и без откровенных "залетов": участники акции заявляли, что вышли против "еврейского клана Вовы Зеленского" (такой плакат повесили прямо на стенах Офиса президента). А отдельные "защитники" заявляли, что они "нацисты" и мешает Украине только "ж...вская власть".

То есть это еще один маркер того, что в этот раз националистов отпустили в свободное политическое плавание и не модерировали сверху.

Никаких сюрпризов от них не ждала и власть: протестующих пустили к Офису президента, где они 20 минут мирно постояли и разошлись.

Ситуация показала, что ультраправые в Украине, несмотря на годы пропаганды, массовой популярностью не пользуются. И, предоставленные сами себе, являют не слишком впечатляющее зрелище.

Тем более спорно звучат их бесконечные "ультиматумы" к власти и народу. Так, на митинге в начале марша националисты заявили, что если Зеленский вынесет на свой опрос населения вопросы по Донбассу или русскому языку, то власть познает "гнев народа".

Правда, как показал дальнейший марш, это будет гнев достаточно незначительной части народа.

С другой стороны, сама власть попустительствует националистам и лишь изредка применяет против них силу закона, когда те осуществляют очередные погромы или нападения на оппонентов.

Поэтому остаётся открытым вопрос: сможет ли власть противостоять даже такой небольшой группе лиц, если она решится на радикальные действия.

Ну а если говорить конкретно о сегодняшнем мероприятии, то понесёт ли кто-либо ответственность за антисемитский плакат на ступенях Киеврады, на который, к слову, совершено спокойно смотрели сотрудники полиции.

Ранее "Страна" рассказывала, как День защитника Украины провели представители власти.

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