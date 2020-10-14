Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после новых парламентских выборов в республике. По его словам, он не имеет права покинуть свою должность на фоне неустойчивой ситуации.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Жээнбекова Толгонай Стамалиева пишет TACC в среду, 14 октября.

"Президент Киргизии уйдет в отставку только после того, как вернет республики в правовое поле - то есть сразу после проведения в стране новых парламентских выборов, объявления выборов нового главы государства", - сказала Стамалиева.

Напомним, в Киргизии 4 октября прошли парламентские выборы, итоги которых спровоцировали массовые беспорядки и политический кризис. 8 октября 2020 года парламент страны пытался рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту, однако решение так и не было принято.

Между тем сам Сооронбай Жээнбеков добровольно не собирается покидать свой пост. Он говорил, что сделает это после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и возвращения страны на путь законности.

Также мы рассказывали, что сегодня в центре Бишкека начался очередной митинг. Протестующие требовали отставки президента Киргизии.